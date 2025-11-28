長野市松代町では２８日朝、小学校近くにある住宅の庭で成獣とみられるクマ1頭が目撃され、住民が緊迫した当時の状況を語りました。



クマに遭遇した男性

「1メートル以内、手を伸ばせば届くぐらいのところまでクマが来た。」



自宅の庭でクマを目撃した、長野市松代町西条に住む７６歳の男性。

２８日午前７時前、庭にある小屋の前でクマと鉢合わせた妻の声を聞いて外に出ると、クマが近づいてきたといいます。





クマに遭遇した男性「恐怖心というよりも、驚いているから、大きい声を出したら逃げていった。」夫婦にけがはなく、クマは山の方へ向かっていき、警察に通報。クマは体長およそ1メートルの成獣とみられています。男性は、自宅近くの畑でリンゴを栽培していて、この秋、クマにリンゴが食べられる被害にも遭っていました。クマに遭遇した男性「1つもとって（収穫して）いなくて、全部（クマに）食べられました」さらに10日ほど前の夜にも、畑でクマを目撃。畑でのクマの出没は毎年あると話しますが…。クマに遭遇した男性「この家の敷地へクマが来たのは初めて。これからしばらく朝晩は外へ出るのを注意しなければいけないと思っている。」飯島榛菜記者「クマが目撃されたのは山ぎわの住宅です。周辺は畑に囲まれており、すぐそばには、小学校のグラウンドがあります」現場から約２００メートル東にある西条小学校では２８日、屋外での活動をとりやめたほか、集団での下校や保護者の付き添いを呼び掛けました。一方、２７日には、松本市井川城の住宅街で子グマ1頭が目撃され、警察が画像を公開しました。周辺には保育園や小学校もあり、警察と市が注意を呼び掛けています。