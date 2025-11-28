【山粼武司 これが俺の生きる道】#55

【これが俺の生きる道】99年シーズン途中で極度の不振…典型的ゴマすりコーチとの闘争

前回のコラムで、監督にゴマばかりするコーチについて書いた。

対照的だったのが島野育夫さんだ。星野仙一監督時代にヘッドコーチなどを歴任。正直、星野さんより何倍も怖かった。何度も首根っこをつかまれ、どやされもしたが、いつも選手の立場に立って接してくれた。監督にも選手にもいい顔をする、それを都合のいい人間と見る人もいたけど、俺にとっては大きな「救い」になった。

1999年、チームは開幕11連勝でスタートダッシュに成功。夏場に失速しつつ、なんとか優勝争いを続けていた。

一方、俺はスタメンを外されたり、途中交代させられたりして、モヤモヤが募ったシーズンだった。この年は113試合の出場にとどまり、規定打席に達しなかった。本塁打数も伸び悩み、7月ごろから星野監督から事あるごとに「おまえ、このままやったら日本シリーズに出さへんからな」と言われ、ハッパをかけられていた。そのたび「タケ、大丈夫や。俺が取り持ってやるから」とフォローしてくれたのが島野さんだった。

プレッシャーと闘いながら、シーズン最後のホームゲームとなる9月26日の阪神戦だった。2対1で迎えた九回表に逆転され、その裏、1死一、二塁の場面で俺に打席が回ってきた。

相手投手はこの回から登板した抑えの福原忍。1ボールからの2球目、直球にバットが反応した。打球はレフトスタンドへ一直線。打った瞬間、本塁打を確信し、振り抜きざまに大股開きのバンザイで歓喜した。

逆転サヨナラ3ラン。右腕をグルグル回しながら一塁へ向かう途中、星野監督のいるベンチに向けてこう叫んだ。

「オッサン、ボケー！ 俺を出しときゃ打つんじゃ！」

ダイヤモンドを一周してホームベースで待つチームメートにもみくちゃにされた。監督はなんと目に涙を浮かべていた。このオッサン、何で泣いとるんや？

興奮状態のはずが、俺は妙に冷静だった。“俺の胸に飛び込んで来い”とばかりに両手を広げてきたときは「このままスルーしてやろうかな」とさえ思った。「日本シリーズに出られなくなるし、さすがに問題になるな」と思い、おとなしく頭をなでられたが、顔はソッポを向いた。

直後に出迎えてくれた島野さんから、こう声をかけられた。

「タケ、ようやったな！ しかし、星野はワヤやなあ。感極まって泣きよって。おまえに散々言っといて、サヨナラ打ったら泣いとるなんて、アイツも調子ええよな」

そのひと言でモヤモヤが晴れたことをよく覚えている。

このとき、自宅にいた妻は九回表に逆転された時点で負けたと思い、テレビを消してソファでうたた寝をしていたらしい。友人からの電話で「旦那さんが大変なことしたよ！」と聞いた妻は、思わずこう言ったという。

「また乱闘ですか！？」

（山粼武司／元プロ野球選手）