『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』アニメ化で来年4月放送 PV解禁で出演は上村祐翔＆高尾奏音！制作はスタジオコメット
小説『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』がテレビアニメ化されることが決定した。2025年4月よりTBSなどで放送がスタートし、あわせてビジュアル＆PV、キャスト＆スタッフ情報が解禁された。
【動画】ヒロイン可愛い！公開された『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』PV
『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』は、かつて高校デビューに失敗して以来、灰色の青春時代を過ごしてきた主人公・灰原夏希が、ある日、大学４年生から高校入学直前にタイムリープするところから始まる。
後悔だらけの高校生活をやりなおす機会を得た夏希は、灰色の青春を虹色に書き換える“虹色青春計画”をスタート。過去の経験を活かして、クラスカースト最上位な美男美女のグループに加入したり、片思いをしていた美少女・星宮陽花里と急接近。さらに、楽しいだけではない、高校生ならではの苦い出来事を経験しながら、夏希が２度目の青春をリアルにやりなおしていく様を描いた“強くてニューゲーム学園ラブコメ”となっている。
灰原夏希役は上村祐翔、星宮陽花里役は高尾奏音が務め、アニメーション制作はスタジオコメットが担当する。
【スタッフ情報】
原作：雨宮和希「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」（HJ文庫／ホビージャパン）
キャラクター原案：吟
監督：星野美鈴
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：小野ひろみ
音楽：高尾奏之介
アニメーション制作：スタジオコメット
【キャスト情報】
灰原夏希：上村祐翔
星宮陽花里：高尾奏音
