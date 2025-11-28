がんを公表し、18日に危篤状態に陥っていると公表した元女優の希良梨さん（45）が28日、インスタグラムを更新。ファンに感謝を伝えた。

希良梨さんは、少しやつれたように見える近影や、ファンから寄せられたイラストなどをアップし、「皆んなのおかげです 本当に、ありがとう」と感謝。ハッシュタグで「#ファンの方々がくれたイラスト達 #ファンの方々がくれた応援の数々」と記し、フォロワーからは「希良梨ちゃんが戻ってきてくれて嬉しかった」「一緒に生きようね」「よかったぁ〜希良梨ちゃんの姿が観れて安心しましたぁ〜」などといったコメントが相次いだ。

希良梨さんをめぐっては、18日に黒地に白抜きの文字で「希良梨さんはただいま危篤中でございます」と書かれた画像が投稿され、ファンから心配や復帰を願う声が多数寄せられていた。

希良梨さんは24年9月にがんに罹患（りかん）したことを公表、12月に手術を受け、今年1月に転移とステージ3を告白。6月末には最後の抗がん剤治療終えたことを報告した。17日には「希良梨は今も癌と闘っています。治ったわけではありません。」などと投稿。ストーリーズでは「マネージャー投稿」とのただし書き付きで、病室とみられるベッドで点滴を受け、横たわっている写真の投稿が繰り返された。