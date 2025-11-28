ドラマ『北方謙三 水滸伝』“はみ出し者”たちを取り巻く人々――吉田美月喜、泉里香、中村ゆりか、丘みつ子ら出演
北方謙三による大河小説『水滸伝』を初映像化する連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』が、2026年2月15日よりWOWOWで放送・配信される。このたび、自然の要塞・梁山泊（りょうざんぱく）に集結する“はみ出し者”たちを取り巻く人物たちを演じるキャストが発表された。
【動画】『北方謙三 水滸伝』予告編
本作は、日本ドラマ史上“規格外”のスケールで描く叛逆の群像劇。主人公・宋江役の織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠、玉山鉄二ら豪華キャストが集結。腐敗した世に抗う“はみ出し者”たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り」や「仲間との絆」とともに描き出す。
▼閻婆惜（えんばしゃく）：吉田美月喜
敵陣営の動きや情報をいち早く迅速に察知し、味方へ伝達する危険な任務を担う間諜（かんちょう※スパイの意）たちの一人娘であり、自身も女従者として宋江のために仕える。父を亡くす悲しい運命に見舞われ、梁山泊の頭領の一人・宋江の正体を知らぬまま仕えて懸命に生き抜いていく。
▼張藍（ちょうらん）：泉里香
“天下稀代の槍使い”として圧倒的な人気を誇るキャラクターである林冲（亀梨和也）の妻。夫を温かく支え続ける優しさと芯の強さを兼ね備えながらも、とある悲運の出来事に巻き込まれてしまう。哀愁漂う夫婦の絆の物語も見どころ。
▼トウ礼華（とうれいか）：中村ゆりか
梁山泊の経済基盤を支える盧俊義（宇梶剛士）に仕え、梁山泊の資金源である塩の密売に関わる。敬愛する盧俊義や宋江らのために全てを尽くす人間で、彼女の生き様が梁山泊にも影響を与える。
▼王母（おうぼ）：丘みつ子
帝の直属軍「禁軍」の武術師範として名を馳せるも、朝廷内の疑心暗鬼や権力闘争に巻き込まれ、やがて追われる身となる孤高の武人・王進（キャスト未発表）の“母”。
▼史礼（しれい）：田中健
九つの竜の刺青を背負い“九紋竜”の異名で知られる若き戦士・史進（木村達成）の父として、粗削りで未熟な息子を案じながらも温かく見守る。
▼唐牛児（とうぎゅうじ）：若林時英
宋江の身の回りの世話をする従者。閻婆惜との軽妙な掛け合いも見どころ。
▼陳麗（ちんれい）：松島志歩
梁山湖畔の料理屋を営む主人・朱貴（高橋和也）の病に伏した妻。
▼潘金蓮（はんきんれん）：夏目愛海
“虎殺し”として知られる武松（伊藤健太郎）の義理の姉で、激しい運命を背負う。
