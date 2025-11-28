嵐の櫻井翔（43）と女優の北川景子（39）が27日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（木曜午後10時）に出演。断捨離について話しあった。

2人はフジテレビ系ドラマ「謎解きはディナーのあとで」で共演。2人きりのロケは10年ぶりになった。

ロケ場所に移動する車内で、櫻井が「DAIGO君が嵐の番組に来てくれた時に言っていたけど…」と北川の夫、DAIGO（47）が話していたと切り出した。「景子ちゃんが、過去はもういい、みたいになって、断捨離じゃないけど」と、物を処分し始めたことを聞いたという。

北川は「台本とかでしょ。どんどん物が増えていくから。子どもの物とかも増えていったし。これをどんどん奥に押し込めて、逼迫（ひっぱく）するじゃん、スペースが。やっちゃえ、みたいな感じになって」。そして「まず台本から始めたの。台本全部やっちゃいな、すごくいい」と櫻井に提案した。

「この台本たちを段ボールの中に閉じ込めて、いつか読み返すかも、とか、大事だった思い入れのある作品だから、とかという理由で、クローゼットに結局は押し込めているじゃないか、って思った時に、台本は台本でしかないから捨てよう、って」と話した。その後「そこから仕事が、新しいものもいただけるようになってきて。なんかあるのかな、と思って」と効果を明かした。

櫻井が「トランクルーム2つ借りちゃってるもん」と言うと、北川は「台本で？」と驚いた様子。「（ドラマ共演時の）謎解きの台本とってあるから、あげるね」と北川に言うと、北川は「いらないんだけど」とあきれたように笑った。そして「これだけ久しぶりにあって、これだけしゃべれたら台本いらなくない？」と北川に責められた櫻井は「かっけえ！ むちゃくちゃかっけえ」。

北川が「ここの関係性だけで十分じゃない」と言うと、櫻井は「やだ、捨てたくない。大切な思い出だから捨てたくない」。これを見て北川は苦笑いした。