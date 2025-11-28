声優・山下大輝、恒例イベント「DAIKING Festa Vol.4」を1年半ぶりに開催決定
声優の山下大輝が、アーティスト活動の恒例イベントの第4弾となる『Daiki Yamashita 2026 DAIKING Festa Vol.4 "Sweet & Bitter"』を2026年2月15日にヒューリックホール東京で開催する。
【写真】FINAL SEASONを迎える『ヒロアカ』への思いを語った山下大輝、内山昂輝
2021年6月に1st EP「hear me？」でアーティストデビューをし、23年に自身初のワンマンライブとなる『1st LIVE 2023 “from here"』を開催。その後もリリースとライブを重ね、25年には声優ユニット・山下大輝 × 畠中祐として東京・LINE CUBE SHIBUYAでのワンマンライブ、1st EP「Share」をリリース。
これまでの「DAIKING Festa」は豪華ゲストを迎えたトークコーナー、ゲームコーナー、歌唱パートなどバラエティーに富んだ内容で開催されてきたが、今回はバレンタインデー時期にちなんだ選曲なども予定している。
チケット販売は、DAIKI YAMASHITA MEMBER’S CLUB「DAIKING」の会員抽選先行をきょう28日午後6時〜12月10日午後11時59分の期間で受け付けている。
