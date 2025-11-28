BE:FIRST JUNON『AERA』表紙に単独で初登場！「やらないで後悔したくないから、トライする」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTのJUNONが12月1日発売の『AERA 12月8日増大号』（朝日新聞出版）の表紙に単独で初登場。ロングインタビューも掲載される。

■映画『WIND BREAKER』では初めて演技にも挑戦

大切にしている言葉は「人生は一度きり」で、「やらないで後悔したくないから、トライする」と語るJUNON。

12月5日公開の映画『WIND BREAKER』では初めて演技にも挑戦。演技では“獣っぽさ”という監督の要請に応え、少ない台詞を目線や姿勢で表現するのに苦心したという。

同作の主題歌「Stay Strong」の作詞も担当したJUNON。多岐にわたるチャレンジの原点やこれからの目標についてたっぷりと語ったロングインタビューは必読だ。

蜷川実花が撮り下ろした表紙に加え、中面7ページで展開するグラビアも必見。また、誌面に収録しきれなかったエピソードやコメント動画がAERA DIGITALで公開。JUNONからのプレゼントも用意されている。詳細は誌面QRコードから確認しよう。

■書籍情報

2025.12.01 ON SALE

『AERA（アエラ）2025年12月8日増大号』

