綾波レイ＆アスカ、センス抜群なTシャツ姿 『エヴァフェス』記念イラスト公開で着用シャツ販売へ
人気アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズの大型フェス「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」（エヴァフェス）開催記念のイラストが公開された。フェスは2026年2月21日〜23日に神奈川県・横浜アリーナで開催される。
【写真】体のラインくっきり！等身大・綾波レイのフィギュア
『シン・エヴァンゲリオン劇場版』では作画監督を務めた井関修一の描き下ろし。イベントのために描き下ろされた5人のパイロット達の新規描き下ろしイラストは、フェスTシャツを身に纏った「碇シンジ」「綾波レイ」「式波・アスカ・ラングレー」「真希波・マリ・イラストリアス」「渚カヲル」５人のパイロットが登場。それぞれの個性に合わせたカラーリング、コーディネート、着こなしが見どころとなっている。
キャラクターが着用しているフェスTシャツは会場物販エリアならびに同時通販ページから購入可能予定。また、イラストを使用したフェス公式グッズも準備中。
『新世紀エヴァンゲリオン』は、未知の敵性生命体“使徒”が襲来した世界が舞台で、人類が“使徒”に対抗する唯一の手段である汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオンのパイロットとなった少年少女たちと人類の運命を描いたストーリー。
1995年から1996年にかけてテレビアニメが放送され、その後、2007年からは『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして再始動。『：序』『：破』『：Ｑ』の3作が公開されて大ヒットを記録し、2021年に公開した完結編『シン・エヴァンゲリオン劇場版』はシリーズ初の興行収入100億円を突破し、大きな話題となった。
