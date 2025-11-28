小泉今日子、昨年開催のホールツアー『BALLAD CLASSICS』東京・THEATER MILANO-Za公演を映像化
俳優・歌手の小泉今日子が昨年に開催したホールツアー『BALLAD CLASSICS』より、東京・THEATER MILANO-Za公演の模様を収めたライブ映像作品『KKBC 〜TOUR 2024 BALLAD CLASSICS Live at THEATER MILANO-Za〜』が、2026年1月21日にリリースされることが決定した。
【写真】“一糸まとわぬ”大胆肌見せ姿で魅了した59歳・小泉今日子
同作には、バラードベストアルバム『BALLAD CLASSICS』三部作の楽曲を中心に、全19曲を収録。ポエトリーリーディングを含む2部構成の演出で繰り広げられたプレミアムなステージが、映像・音源ともに完全収録される。Blu-ray、DVDに加え、高音質SHM-CD仕様の2枚組ライブCDも同時発売され、初回生産限定盤にはフォトブック付きの三方背クリアケースが付属する。
上田ケンジ（ベース）をはじめ、松岡モトキ（ギター）、松原“マツキチ”寛（ドラム）、渡辺シュンスケ（キーボード）、向島ゆり子（ヴァイオリン）、YOKAN（管楽器）、稲泉りん（コーラス）らによる、管弦楽器も交えた豪華なバンド編成での演奏が披露されている。
対象店舗・オンラインストアでの予約購入者を対象とした先着特典も用意されており、詳細は特設サイトで確認できる。
来年には自身の還暦を記念した全国ツアー『KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』も開催。ツアーは2026年1月24日、25日の神奈川・相模女子大学グリーンホール公演を皮切りに、5月3日の日本武道館まで全国で29公演を開催する。
