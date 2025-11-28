歌手で女優の知念里奈（44）が28日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。長男のバレエダンサー井上慈英さん（19）について話した。

この日は知念、MAXのNANA（49）REINA（47）の、タレント養成学校沖縄アクターズスクール出身の3人で出演し、トークを繰り広げた。

知念はドイツにバレエ留学中の長男に「（沖縄アクターズスクール）の校長先生に教わったことを、今、自分が校長先生みたいになって言ってますね。メンタルのこととか」と話した。

MCのハライチ澤部佑（39）が「どういったことを言っているんですか？」と聞くと、「もっと上を目指してよ、って。今でいいと思わないで、とか。（自分が）校長に言われてきたことを言ってるな、って気付いたことがあって」。発表会の前などは「LINEで長文とかを送っちゃって」と話した。

「（長男は）もともと踊りが好きで、リズムのある方が好きだったけど、クラシックをやらせたいと思って」。世界的バレエダンサー熊川哲也（52）の演目「海賊」を見せたという。「探検を振り回す演目を見せて。ちょうど仮面ライダーが好きだったから、これだ、ってなって」と小2からバレエを習わせた。「何回かやめそうになったこともあったんですけど、今はオタクみたいになって。ずっと何か見ています」と話した。

知念と並ぶサングラス姿の長男の画像も披露。スタジオから「かっこいい」と声が上がった。