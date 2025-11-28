TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が26日、放送された。「電気イスゲーム2025開幕戦」から一転、突然始まった「名探偵津田 第4話」の考察合戦がスタートした。

昨年に続き今年も「電気イスゲーム」が開催された。初戦はダイアン津田篤宏と劇団ひとり。双方が電気イスを食らいながら迎えた4回裏。ひとりが2回目の電気イスを被弾すると、スタジオ中央に倒れ込んで起き上がらない。津田は思わず「ひとりさん！」と絶叫。それでも動かないひとりに津田が「ひとりさん？ どういうこと？ うそぉ？ え…」と語ったタイミングで「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」のテロップが出現した。

その瞬間、スタジオも騒然となった。企画プレゼンターの小峠英二は「俺知らない」と語り、MC浜田雅功も「俺も知らん。なになに…めっちゃ面白かったのに」とコメントしていた。

X（旧ツイッター）では、考察合戦がスタート。「電気イスゲーム」の前段では「第11回替え歌最強トーナメント」が行われており、関連性を指摘する声もあった。「ああ、そうか 直前の替え歌トーナメントも名探偵津田に絡んでくらる可能性あんのか 以前も名探偵津田の登場人物やらが直前の企画にも出てたもんな」「前半のプロレスラー替え歌も面白かったし 電気椅子ビリビリゲームも面白かったし その上名探偵津田が始まるってw 前半何かヒントがあったのかな…？」「この前のコーナーの替え歌選手権も、名探偵津田と何らかの関わりがあったら、相当面白い。密かに色々と伏線を張ってる可能性は高いから、鋭い人ならもう気付いているかもしれないな」などの声があった。

「第11回替え歌最強トーナメント」では、レイザーラモンRGは準決勝で後藤に扮（ふん）した替え歌ものまねを披露。「キン肉マンGo Fight!」の旋律に乗せて「維新軍に入った後藤達俊あるある」を歌い上げ、越中詩郎らの平成維新軍メンバーらが後藤の現在の連絡先を知らないことを指摘し、爆笑を誘っていた。

同番組の演出を担当するTBS名物社員、藤井健太郎氏は放送後、自身のXで「後藤達俊がカギを握ってるとかはないです。あしからず」と関連性を否定。その投稿に「ザコシが鍵か」「それならフット後藤がカギを握ってるのかな？」「それでも後藤が犯人だったらすごい伏線回だったと思う」「犯人役あるか？って一瞬思ったけど違ったか(笑)」などと書き込まれていた。

ダイアン津田による「名探偵津田」は同番組の名物企画。昨年12月放送の「名探偵津田」第3弾の中で放った「長袖をください」が「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語に入った。

藤井氏は自身のXで「『水曜日のダウンタウン』年内はもう『名探偵津田』のみです。12／3→『第3話』未公開"長袖"SP 12／10→休止 12／17→90分SP『第4話』前編 12／24→90分SP『第4話』後編」と告知した。