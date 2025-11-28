歌手で女優の知念里奈（44）、MAXのNANA（49）REINA（47）が28日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。タレント養成学校沖縄アクターズスクール時代の裏話を明かした。

沖縄アクターズスクールには当時「方言禁止」「恋愛禁止」「ダンスの振りは自分たちが考える」というルールがあったという。

「恋愛禁止」について、NANAが「歌とダンスに集中できるように、スクール内の恋愛も禁止で」と話した。「女の子が多いんですよ。男の子がその当時は2、3人で。なので集中しちゃって。みんなその子のことを好きになって」と振り返った。「かっこよく見えて。鏡張りのレッスン室の中で、一緒にレッスンしていると、あ、隣に行きたいと思ったりとか。それを抑えて」と自らの当時の気持ちを話した。

そして「ISSAがすっごい、モテた」と、「DA PUMP」のISSA（46）の名を上げた。「モテすぎて、校長先生が『この子は早くデビューさせなきゃいけない』って」。NANAも「目が合うと、女子が引かれちゃうから」とエピソードを話した。

一方、知念は「時期によって（恋愛が）ダメな時と、いい時があって。（自分の時は）なかったと思います」。REINAも「NANAさんがいた時がいちばん厳しくて。私と里奈ちゃんが入った時は、だんだん緩くなってきた」と言い、「私は彼氏に送ってもらったりとか」と自身の恋愛の一端を明かした。