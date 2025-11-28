カメレオン・ライム・ウーピーパイの楽曲「PUNKS」と、同曲をエンディング主題歌に使用しているTVアニメ『ONE PIECE』エッグヘッド編とのスペシャルコラボレーションリリックビデオが公開となった。

（関連：カメレオン・ライム・ウーピーパイが手に入れた本当の自由 “ジャングル”なワンマンで見せた意志）

本映像は、カメレオン・ライム・ウーピーパイが自ら撮影、編集を担当。“遊び心がPUNKしたPOPでカオスな狂騒映像”に仕上がっている。

また、アルバム『Whoop It Up “DELUXE Edition”』が11月19日にリリースされたことを記念して、X（旧Twitter）でのリポストキャンペーンを実施。カメレオン・ライム・ウーピーパイ公式Xのアルバムリリースポストをリポストすると、抽選で『ONE PIECE』関連グッズがランダムでプレゼントされる。

なおカメレオン・ライム・ウーピーパイは、アルバムのリリースを記念して12月18日に東京 下北沢ADRIFTにて『Whoop It Up “DELUXE Edition”Release Party』を開催。現在チケットは先行受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）