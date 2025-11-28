Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢°Õ³°¤ÊÍ§¤À¤Á¹ðÇò¡ÖÈª¤¬°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ª¸ß¤¤¼»ÅÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¤ÈÇÐÍ¥¤ÎËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥á¥·¥É¥é ·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å0¡§45¡Á¸å2¡§00¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û³¨¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡ª¿©»ö¤ò¤¹¤ëÊ¡»ÎÁóÂÁ¤Î²£´é
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ó¶á¤ÈËþÅç¤¬¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ëÂæËÜ¤â»Å¹þ¤ß¤â¤Ê¤¤Î¹ÈÖÁÈ¡£Ã¯¤¬Î¹¤ÎÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤«¤Ï¥²¡¼¥à¤Ç·è¤á¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÀéÍÕ¡¦ÌÐ¸¶»Ô¤òÎ¹¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¡»Î¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Çë¸¶¸òÄÌ¸ø±à¡£¤·¤«¤·¡¢·ó¶á¤ÈËþÅç¤¬¼Ö¤ò¹ß¤ê¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ËþÅç¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿·ó¶á¤¬¡Ö¥¢¥Ë¥¡ª¥¢¥Ë¥¤É¤¦¤·¤¿¡ª¡©º£Æü¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×¤ÈÁû¤®¤À¤¹¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¢¤Î¡¢¤Þ¤¡½ô»ö¾ð¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ëËþÅç¤Ï¡¢°áÁõ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡Ö²È¤«¤é¤³¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤Æ¤¤Æ¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°²ó¤Î½Ð±é»þ¤Ë¡Ö³¤³°¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Íî¤Á¤Æ¡¢¼õ¤±¤ÆÍî¤Á¤Æ¡×¤È³¤³°¤ÎºîÉÊ¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌ´¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¡»Î¤Ï¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤ÎºîÉÊ¤ä¤Ã¤¿¤êÂæÏÑ±Ç²è¤Ë½Ð¤¿¤ê¡×¤ÈÃå¼Â¤ËÌ´¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎÅ¹¤Ï100Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯Ï·ÊÞ¡Ö¾ïÀôÀ½óÏ½ê¡×¡£Æñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹¼ç¤È¤âºÇ¸å¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤Ï¡¢¼¡¤Ë¡ÖPIECE COFFEEÌÐ¸¶Å¹¡×¤Ë¸þ¤«¤¦¡£ÃíÊ¸¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ÈÄ«¿©¤Î¥Ñ¥ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËþÅç¤Î°áÁõ¤¬ÆÏ¤¯¡£
¡¡¥Ó¥·¥Ã¤È·è¤á¤¿ËþÅç¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢Ê¡»Î¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ö´ðËÜÍ§¤À¤Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡¢ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¡»Î¡£¡Ö¤Ç¤âÍ£°ì¡¢Ç¯¤Ë3²ó¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É²ñ¤¦¤Î¤ÏµÜÌî¿¿¼é¤µ¤ó¡£¤Þ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÏÇ¯¤Ï10¸Ä¾å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Æ¡×¤È°Õ³°¤ÊÍ§¤À¤Á¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈª¤¬°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ª¸ß¤¤¼»ÅÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ËþÅç¤â¡ÖÌò¼Ô¤Ã¤ÆÆ±¤¸Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¶¥¹ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶¦´¶¡£¡Ö¤Ç¤â²¶¤ÈÁóÂÁ¤Ï¶¥¹ç¤Ë¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¤â¤ó¤Í¡×¤È·ó¶á¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯32ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¡»Î¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¡£¡ÖÉ÷¸þ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤Í¡¢´Á´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈËþÅç¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡»Î¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ö¤Þ¤¡Áý¤·¤Æ¤¤¿¤È¤Ï»×¤¦¡×¤È²óÅú¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Îº¢¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤·¡¢½Ð¤·Êý¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë3¥ö·î¹Ô¤Ã¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÕ¤ê¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¿Í¤ÈÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ3¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖPATISSERIE CUISSON¡×¡£Å¹Æâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡È¥¢¥Ê¥Ê¥¹¡É¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ò¤ÈÁûÆ°µ¯¤³¤ë¡£·ó¶á¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¡Öµû¡×¡¢Ê¡»Î¤Ï¡Ö²Ö¡×¡¢ËþÅç¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼ÃÏÊý¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¢¥Ê¥Ê¥¹¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ï¡£
¡¡¼¡¤Ï³¤Á¯¤ÎÅ¹¡Ö¤Þ¤°¤í¤ó¤ÁÌÐ¸¶Å¹¡×¤Ø¡£¤³¤³¤Ç¤ÏËþÅç¤Î¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¢¤ì¤ä¤í¤¦¤è¡×¤È¤ÎÄó°Æ¤Çµû¤Î´Á»úÅö¤Æ¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£1ÌäÌÜ¡¦2ÌäÌÜ¤ÈÃ¯¤âÀµ²ò¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ºÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢ÀäÉÊ¤Î³¤Á¯ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤òËþµÊ¤·¤Æ¤«¤éºÆ¤Ó¥²¡¼¥à¤ËÄ©¤à¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¼Ô¤Ï½Ð¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¥é¥Õ¥£¥ó¡×¤Ç°û¤ßÊª¤ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤«¤éÊ¡»Î¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍè¤¿¤«¤Ã¤¿¡ÖÌÐ¸¶¥Ä¥¤¥ó¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡×¤Ø¡£¤¤ç¤¦¤ÎÎ¹¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Âå¶â¤òÃ¯¤¬»ÙÊ§¤¦¤«·è¤á¤ë¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ËÜÆü¤Î¥²¡¼¥à¤ÏºÇ¹â»þÂ®Ìó50¥¥í¤Î¥«¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂÐ·è¡£³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥¦¥§¥Ã¥È¤ÊÏ©ÌÌ¤ËÉé¤±¤ÆºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÆü¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤Ê¤Î¤«¡£
