12月5〜7日に幕張メッセで開催される国内最大級のアメコミ＆映画＆ポップ・カルチャーイベント「東京コミコン2025」の公式HPが28日に更新され、香港の俳優ルイス・クー（55）、トニー・ウー（33）、ジャーマン・チョン（39）の来日中止を発表した。

公式HPでは「『東京コミックコンベンション2025』（以下、『東京コミコン2025』）に参加を予定していたルイス・クー氏、トニー・ウー氏、ジャーマン・チョン氏の来日が中止となりましたことをお知らせいたします。『東京コミコン2025』への参加を予定していたルイス・クー氏、トニー・ウー氏、ジャーマン・チョン氏は、2025年11月26日（水）に香港で発生した大規模火災を受け、現地での救助活動および支援に専念する必要が生じたため、急遽スケジュールの調整が困難となり、来日を見送らざるを得なくなりました」と発表した。

また「今回の火災を受け、ルイス・クー氏をはじめ、トニー・ウー氏、ジャーマン・チョン氏は、イベント直前であり多くの日本のファンが出演を心待ちにしている状況を十分理解しつつも、現地の状況を最優先すべきと判断し、参加を断念する決定に至りました。東京コミコンとしても、出演者の立場・心情を踏まえ、この判断を尊重することといたしました」と敬意をつづった。

また「東京コミコンとしましても、参加を楽しみにされていたファンの皆さまのお気持ちを大切にし、別の機会にルイス・クー氏、トニー・ウー氏、ジャーマン・チョン氏をお招きできるよう、今後も調整を進めてまいります」とファンへ呼びかけ「最後になりましたが、この度の火災で被害にあわれた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます」とつづった。

3人は「トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦」に出演し、日本でも注目を集めていた。