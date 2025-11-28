SKY-HI率いるBMSG主催フェス『BMSG FES’25』がPrime Video独占配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月27日・28日に東京・お台場BMSG FES特設会場にて開催し、総動員数8万人を記録した大規模野外フェス『BMSG FES’25』のLIVE映像が、12月26日よりPrime Videoにて独占配信される。

■BE:FIRSTや初参戦となるHANA、新星STARGLOWの初パフォーマンス含む66曲を映像配信

『BMSG FES』は2022年9月に富士急ハイランド コニファーフォレストで初開催されて以来、毎年規模を拡大し進化を遂げてきた。BMSG設立5周年の節目にあたる今年は、コンセプトに『GRAND CHAMP』を掲げ、4年連続開催にして“原点回帰”となる野外フェスとして開催。東京・お台場BMSG FES特設会場を唯一無二のBMSGの世界観で染め上げ、BMSGの5年間の軌跡を祝い、そして未来へと進む覚悟とプライドを掲げる祭典となった。

『BMSG FES’25』には、SKY-HIを筆頭に、BMSGに所属するBE:FIRST、MAZZEL、STARGLOW、Novel Core、Aile The Shota、REIKO、さらに「Special Shot LIVE」にHANAが出演し、披露された楽曲は『BMSG FES’25』のテーマソング「GRAND CHAMP」や特別ユニット楽曲など計66曲。また、9月22日にプレデビューを果たしたばかりの新ボーイズグループ・STARGLOWの観客を前にした初ライブパフォーマンスも披露された。

今回配信されるLIVE映像では、当日の会場を包んだ臨場感や熱気、日中から夜へと移り変わる会場の表情、野外フェスならではの開放感やスケール感をそのまま楽しむことができる。『BMSG FES’25』で生まれた熱狂と感動の瞬間の連続を、映像で余すところなく堪能しよう。

■配信情報

Prime Video『BMSG FES’25』LIVE映像（独占配信）

2025年12月26日（金）配信開始

出演：BE:FIRST MAZZEL STARGLOW SKY-HI Novel Core Aile The Shota REIKO HANA

配信楽曲数：66曲

