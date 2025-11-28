不漁が続いているのはハタハタだけではありません。



県内では漁獲量全体の減少が大きな課題となっています。



男鹿市では、安定した漁獲量を確保しようと、陸上で魚を養殖する実証試験が進められています。



ICT 情報通信技術で水産業界の課題を解決しようという取り組みです。



実証試験を行っているのは、NTT東日本などが出資する会社、「男鹿なまはげ魚工房」です。



男鹿市の温泉施設の跡地を活用して、本格的な事業開始に向けた準備を進めていて、28日は、工事の安全を祈願する神事が行われました。





施設では、すでに実証試験が始まっています。養殖されているのは、主に台湾で高級魚として知られている「タマカイ」です。男鹿なまはげ魚工房では、エサとして秋田の酒かすを与えて、食味を評価しています。水温の調整などには、NTT東日本が得意とするICTを活用しています。男鹿なまはげ魚工房 澤村誉社長「全部自動化ができれば、数日に1回来るみたいな形でも実はできるところも狙えると思っていて、そういうところにしっかりICTを使っていきながら、やっぱり人がいなくてもしっかりと経済を回せるような産業を作れるというところをどんどん目指していきたいとは思ってます」男鹿なまはげ魚工房では、まずは年間約2トンの生産を目標に、再来年2027年秋の初出荷を目指していて、将来的には100トンの生産量を目指しています。