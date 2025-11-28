11月28日、B2東地区の山形ワイヴァンズは、川畑颯太郎との『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』における選手契約の締結を発表した。

鹿児島県出身で10月に24歳の誕生日を迎えた川畑は、180センチ75キロのポイントガード。同県の川内高校から広島大学へ進学し、2024－25シーズンには地元である鹿児島レブナイズの練習生として活動した。そして10月24日に山形の練習生として加入し、今回の契約を勝ち取った。

今回の契約に際し川畑は、クラブ公式サイトを通じて以下のようにコメントを発表した。



「この度、山形ワイヴァンズでプレーさせていただくことになりました川畑颯太郎です。このような機会を与えてくださったチームの関係者の方々に心から感謝を申し上げます。昨シーズン練習生として活動させていただいた鹿児島レブナイズの方々、10月まで活動させていただいた鹿児島国体の方々にもたくさん支えていただきありがとうございました。自分の持ち味であるディフェンスを活かして、チームの勝利に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします！」

【動画】山形ワイヴァンズ2025－26シーズンのPV