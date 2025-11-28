ネオ昭和アーティストの阪田マリンがパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、11月15日（土）に行われた「ネオ昭和歌謡SHOW」と銘打った自身のワンマンライブの模様を語りました。

ライブ会場

当日の看板

番組パートナーでドラァグクイーンのサマンサ・アナンサから「どうだったの？」と尋ねられると、「当日は未発表の新曲と昭和の名曲のカバー曲で全13曲を歌った」「歌詞はすべて間違えずに歌えた」と報告しました。

サマンサからは「普段のんきやのに暗記したのはすごい！」と、ダジャレまじりのおほめの言葉も飛び出しました。マリンいわく、「移動中、食事中、お風呂のなかなどでずっと曲を聴いて覚えた」とのことです。

さらには、当日を最高のコンディションで迎えるために、1週間前から友人とも会わずに過ごしたようです。

最近のライブでは、お客さんにわからないように歌詞が見られるシステムがあるのですが、歌詞があれば見てしまうために、今回はそれらを使わず「お客さんの目を見て歌うことにした」のだそう。

ただ、サマンサはすかさず「番組の台本は見ていないのにね」と、のん気なマリンを暴露しました。

迎えた当日、のどの調子が少し悪いと感じたマリン。すぐに治る方法を調べたところ、“ツナ缶を食べれば治る”という豆知識を発見。いわく、ツナ缶のオイルやゴマ油などの油分がのどにいいらしいとのこと。

“ツナ缶のオイルがのどにいい”との噂も？

ライブの登場10秒前にツナ缶のオイルを流し込んだ、マリン。歌い出すと、「すごく声が出た」といいます。



この話を聞いたサマンサも、「油たっぷりのから揚げでのどを潤すアーティストもいるそうだから、まったくの嘘ではなさそう」と語りました。

「ライブ最後の曲では、がっつり涙を流した」と振り返った、マリン。



「客席に降りたとき、ファンのみなさん、リスナーさん、家族、友人、スタッフの顔が見えて、この空間の真ん中にいる自分が『こんなに幸せなことはないな』と感じているところに、久しぶりに会う親友からの花束に気づいて、ぜんぶの涙腺が切れた」（マリン）

盛り上がったライブ会場

SNSなどでは多くのコメントをもらっているマリンですが、今回のライブでは実際に目の前にいる人からの思いを感じられたことから、「やっぱりライブっていいな」とあらためて実感した様子でした。

今回のライブ、番組スタッフは招待されていたものの、サマンサには「今回は来ないでください」と伝えていたマリン。この理由について問いただされると、「期待と不安、そして緊張もあるなか、来てほしいけど来てほしくないという複雑な心境だった」と胸中を明かしました。

最後の握手会では、「サマンサさんともっとケンカして楽しんでください」というメッセージもあったそうです。

番組からの花の前で

その日の夜、サマンサは「どうやった？」とLINEを送ったそうですが、ライブの疲れからか爆睡していたマリン。その後の深夜2時、互いにお風呂に入りながらライブの報告をした2人。「よく頑張った」というサマンサの言葉に、「のぼせそうになりながらも愛を感じた」と締めくくりました。



新曲のリリース、そして次のライブと、今後の活躍にも注目です。



