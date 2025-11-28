BMSGが2025年9月27日、28に開催した大規模野外フェス『BMSG FES’25』のライブ映像が、12月26日よりPrime Videoにて独占配信される。

本公演は、コンセプトに“GRAND CHAMP”を掲げ、4年連続開催にして“原点回帰”となる野外フェスとして東京 お台場BMSG FES特設会場にて開催されたもの。

SKY-HIを筆頭に、BMSGに所属するBE:FIRST、MAZZEL、STARGLOW、Novel Core、Aile The Shota、REIKO、さらに“Special Shot LIVE”にHANAが出演し、テーマソング「GRAND CHAMP」や特別ユニット楽曲など計66曲を披露。また、9月22日にプレデビューを果たした新ボーイズグループ STARGLOWの観客を前にした初ライブパフォーマンスも披露された。

今回配信される映像では、当日の会場を包んだ臨場感や熱気、日中から夜へと移り変わる会場の表情、野外フェスならではの開放感やスケール感をそのまま楽しむことができる。

