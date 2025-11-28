２８日の東京市場で日経平均株価は、前日比８６円高と４日続伸した。前日の米国が感謝祭で休場だったこともあり、やや方向感に欠けたが、全体相場は底堅く推移した。特に、３月期決算銘柄の配当再投資の動きも指摘されるなか、東証プライム市場の７割の銘柄が上昇した。「日経平均株価は下げ幅の半値戻し近辺の水準だが、ＴＯＰＩＸなどバリュー株の強さからは目が離せない」と市場関係者は指摘する。



ＴＯＰＩＸは、１３日に３３８１．７２の最高値をつけたが、きょうは高値更新にあと一歩に迫った。なかでも、東証スタンダード市場指数は３日続伸し１５２０．６６まで上昇し、１０月２７日につけた最高値（１５１３．７６）を１カ月ぶりに更新した。この日は外国証券の強気評価による三井Ｅ＆Ｓ<7003.T>の急騰が注目を集めたが、スタンダード市場は造船関連株の「宝庫」で名村造船所<7014.T>や内海造船<7018.T>、阪神内燃機工業<6018.T>、ジャパンエンジンコーポレーション<6016.T>などが三井Ｅ＆Ｓに連動する格好で軒並み急騰した。スタンダード市場は、なお見直し余地の大きいバリュー株が多く時価総額上位の日本オラクル<4716.T>や日本マクドナルドホールディングス<2702.T>、ワークマン<7564.T>などを含め一段の再評価期待は高い。



そんななか来週からは１２月入りし、いよいよ今年を締めくくる「師走相場」に突入する。日米の金融政策決定会合の行方など重要イベントが続くが、１日には植田日銀総裁が名古屋での経済界代表者との懇談における挨拶を予定している。ここで１２月の追加利上げが何らかの形で示唆されるか、どうかが注視されている。追加利上げの可能性が高まれば、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>など金融株を中心に物色され、ＴＯＰＩＸは最高値更新が期待できそうだ。東証スタンダード市場指数の最高値更新は、バリュー株本格復活の先駆けとなるかが注目される。



上記以外のスケジュールでは、海外では１日に米１１月ＩＳＭ製造業景況指数、３日に米１１月ＡＤＰ雇用統計、ＩＳＭ非製造業景況指数、５日に米１２月ミシガン大学消費者マインド指数が発表される。米政府閉鎖が続いた影響で、一部の経済指標の発表は変更されることがあり得る。２日にクラウドストライク＜CRWD＞、３日にセールスフォース＜CRM＞、スノーフレイク＜SNOW＞、４日にダラー・ジェネラル＜DG＞が決算発表を行う。



国内では、１日に７～９月期法人企業統計、２日に１１月消費者態度指数、５日に１０月家計調査、１０月景気動向指数が発表される。１日に伊藤園<2593.T>、３日に内田洋行<8057.T>、４日に積水ハウス<1928.T>、５日にロック・フィールド<2910.T>、日本駐車場開発<2353.T>が決算発表を予定している。１日にＢＲＡＮＵ<460A.T>、５日にＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A.T>が新規上場する。来週の日経平均株価の予想レンジは、４万９３００～５万１２００円前後。（岡里英幸）



出所：MINKABU PRESS