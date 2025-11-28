ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¾å³¤¸ø±é¤¬Á°Æü¤ËÃæ»ßÈ¯É½¡¢¼çºÅ¼Ô¡ÖÉÔ²Ä¹³ÎÏ¡×
²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬Ãæ¹ñ¾å³¤¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¸ø±é¤ÎÃæ»ß¤¬³«ºÅÁ°Æü¤Î28Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Öayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.¶-¡×¤Î¾å³¤¸ø±é¤Ï29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÍºê¤Ï28Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÃæ»ß¤òÈ¯É½¡£Æ±Æü¸áÁ°¤ËµÞ¤¤çÃæ»ß¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢¼çºÅ¼Ô¤âÆ±Æü¡¢¡ÖÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Ë¤è¤ë»öÍ³¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ëÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¡£Íè¾ìÍ½Äê¼Ô¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤ËËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¼êÂ³¤¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¼çºÅÂ¦¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊ§¤¤Ìá¤·¼êÂ³¤¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢30Æü°ÊÆâ¤Ë¸µ¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ë¤ÆÁ´³ÛÊÖ¶â¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
今回の公演は29日夜に上海旗忠銀行東方体育中心で開催予定だったもので、アジアツアーの最終公演となるはずだった。