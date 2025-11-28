「絶対に屈しない」ここ12試合で９敗目のリバプール、絶不調のなか主将が力強いメッセージ「このチームの強さを証明しよう」
主将が力強いメッセージを発信した。
遠藤航が所属するリバプールは現地11月26日、チャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第５節で、オランダの強豪PSVとホームで対戦。１−４の惨敗を喫した。これで公式戦３連敗、ここ12試合で９敗目となった。
CLのストレートイン圏内から外れた昨季のプレミア王者は、連覇を狙うリーグでも現在12位で、首位アーセナルに勝点11差とタイトル争いから遅れを取っている。
厳しい戦いが続いているが、フィルジル・ファン・ダイクは諦めていない様子だ。34歳のオランダ代表DFは11月28日、自身のインスタグラムを更新し、こう綴った。
「我々はこれまでの道のりで最も厳しい局面の一つに直面している。だが、これで終わりだなんて絶対に思わない。必ず這い上がる。私はこのチームを全身全霊で信じている。
これまで何一つ与えられてきたものなんてない。私たちはすべて自分たちの力で勝ち取ってきた。今回も、その姿勢は変わらない」
ファン・ダイクは覚悟を示し、レッズファンに呼びかけた。
「絶対に諦めない。絶対に屈しない。どんな困難も成長のチャンスだ。互いを支え合い、一つになって、このチームの強さを証明しよう。
そしてファンの皆さんへ。これからも私たちの背中を押してほしい。これまで以上に、誰よりもあなたたちの力が必要なんだ」
リバプールは次戦、現地11月30日にプレミア第13節でウェストハム・ユナイテッドと敵地で相まみえる。悪い流れを断ち切れるような戦いを見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「世界に衝撃」「日本の選手を殴るかのように…」目を疑う光景。北朝鮮の“異常な行動”を韓国メディアが非難！「強烈なパンチを相手に叩きつけた」【U-17W杯】
遠藤航が所属するリバプールは現地11月26日、チャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第５節で、オランダの強豪PSVとホームで対戦。１−４の惨敗を喫した。これで公式戦３連敗、ここ12試合で９敗目となった。
CLのストレートイン圏内から外れた昨季のプレミア王者は、連覇を狙うリーグでも現在12位で、首位アーセナルに勝点11差とタイトル争いから遅れを取っている。
「我々はこれまでの道のりで最も厳しい局面の一つに直面している。だが、これで終わりだなんて絶対に思わない。必ず這い上がる。私はこのチームを全身全霊で信じている。
これまで何一つ与えられてきたものなんてない。私たちはすべて自分たちの力で勝ち取ってきた。今回も、その姿勢は変わらない」
ファン・ダイクは覚悟を示し、レッズファンに呼びかけた。
「絶対に諦めない。絶対に屈しない。どんな困難も成長のチャンスだ。互いを支え合い、一つになって、このチームの強さを証明しよう。
そしてファンの皆さんへ。これからも私たちの背中を押してほしい。これまで以上に、誰よりもあなたたちの力が必要なんだ」
リバプールは次戦、現地11月30日にプレミア第13節でウェストハム・ユナイテッドと敵地で相まみえる。悪い流れを断ち切れるような戦いを見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「世界に衝撃」「日本の選手を殴るかのように…」目を疑う光景。北朝鮮の“異常な行動”を韓国メディアが非難！「強烈なパンチを相手に叩きつけた」【U-17W杯】