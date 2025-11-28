アイナ・ジ・エンド×SKY-HI『THE FIRST TAKE』の魅力や制作の裏側をラジオで語る
アイナ・ジ・エンドがSKY-HIのラジオ番組にゲスト出演。『THE FIRST TAKE』とのコラボ企画を届ける。
■約5年ぶりに『THE FIRST TAKE』に出演したSKY-HIが、同じく同チャンネルへ出演したアイナ・ジ・エンドと貴重なトーク
ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で毎週土曜23時から放送中の番組『DIVE TO THE NEW WORLD』。ナビゲーターのSKY-HIが、ゲストの本音に“DIVE（飛び込む）”し、その内面や創作の原点に迫るトーク番組だ。
11月29日の放送では、アイナ・ジ・エンドがゲスト出演。11月15日にチャンネル開設6周年を迎えた、アーティストの一発撮りパフォーマンスを鮮明に届けるYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』とのコラボ企画で届ける。
今年9月に約5年ぶりに『THE FIRST TAKE』に出演したSKY-HIが、一発撮りならではの緊張感や、コンテンツを制作するうえでのこだわりを、同じく今年8月に同チャンネルへ出演したアイナ・ジ・エンドとトーク。同チャンネルの魅力や制作の裏側を語り合う。SKY-HIとアイナ・ジ・エンドのここでしか聴けない貴重なトークをお聴き逃しなく。
なお放送は、radikoアプリでも聴取可能。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から1週間聞くことができる。
さらに、トークの模様はJ-WAVEと『THE FIRST TAKE』のYouTubeチャンネルにて12月1日より、期間限定でコラボ公開！ ラジオ放送後もふたりのアーティストによる熱量のこもったトークを楽しむことができる。
■番組情報
J-WAVE/FM802『DIVE TO THE NEW WORLD』
J-WAVE：11/29（土）23:00～23:54
FM802：11/30（日）24:00～25:00
ナビゲーター：SKY-HI
ゲスト：アイナ・ジ・エンド
■【動画】SKY-HI - To The First / THE FIRST TAKE
■【動画】アイナ・ジ・エンド - 革命道中 - On The Way / THE FIRST TAKE
https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251129230000
※オンエア開始から1週間聴取可能
『THE FIRST TAKE』トップページ
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
https://www.j-wave.co.jp/original/divetothenewworld/