『アイドルマスター』をオリジンに持つアイドル、如月千早が『THE FIRST TAKE』に初登場！「歌は生き物だと私は思うのです」
『アイドルマスター』をオリジンに持つアイドル、如月千早が『THE FIRST TAKE』に初登場。「ともに前に進もう」というメッセージが込められた「約束」を一発撮りパフォーマンス。
■如月千早は、2026年1月に初の武道館単独公演を実施
如月千早は、2025年に20周年を迎えたゲーム・アニメ・音楽・ライブを中心としたメディアミックス型コンテンツ『アイドルマスター』をオリジンに持つアイドル。
2026年1月には初の武道館単独公演を予定している彼女が、今回披露するのは「約束」。『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルピアノアレンジで、その強くも儚い歌声を披露。
如月千早が出演する『THE FIRST TAKE』第615回は11月28日22時よりプレミア公開。
■如月千早 コメント
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
『アイドルマスター』OFFICIAL SITE
https://idolmaster-official.jp/