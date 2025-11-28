『アイドルマスター』をオリジンに持つアイドル、如月千早が『THE FIRST TAKE』に初登場！「歌は生き物だと私は思うのです」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『アイドルマスター』をオリジンに持つアイドル、如月千早が『THE FIRST TAKE』に初登場。「ともに前に進もう」というメッセージが込められた「約束」を一発撮りパフォーマンス。

■如月千早は、2026年1月に初の武道館単独公演を実施

如月千早は、2025年に20周年を迎えたゲーム・アニメ・音楽・ライブを中心としたメディアミックス型コンテンツ『アイドルマスター』をオリジンに持つアイドル。

2026年1月には初の武道館単独公演を予定している彼女が、今回披露するのは「約束」。『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルピアノアレンジで、その強くも儚い歌声を披露。

如月千早が出演する『THE FIRST TAKE』第615回は11月28日22時よりプレミア公開。

■如月千早 コメント

