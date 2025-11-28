「日経225ミニ」手口情報（28日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限12万9816枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月28日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の12万9816枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 129816( 129816)
ソシエテジェネラル証券 67394( 67394)
SBI証券 48429( 21295)
サスケハナ・ホンコン 20688( 20688)
松井証券 18266( 18266)
楽天証券 29100( 15360)
バークレイズ証券 14706( 14706)
日産証券 11230( 11230)
JPモルガン証券 5567( 5567)
三菱UFJeスマート 6858( 4176)
ゴールドマン証券 3883( 3791)
広田証券 3377( 3377)
マネックス証券 2771( 2771)
モルガンMUFG証券 2703( 2699)
BNPパリバ証券 2162( 2162)
ビーオブエー証券 1754( 1754)
野村証券 1352( 1334)
みずほ証券 1154( 1100)
UBS証券 1044( 1044)
フィリップ証券 864( 864)
SMBC日興証券 54( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3166( 3166)
ソシエテジェネラル証券 2872( 2872)
インタラクティブ証券 220( 220)
SBI証券 360( 188)
JPモルガン証券 93( 93)
フィリップ証券 89( 89)
楽天証券 127( 83)
マネックス証券 64( 64)
三菱UFJeスマート 75( 63)
松井証券 32( 32)
ゴールドマン証券 22( 22)
バークレイズ証券 10( 10)
日産証券 9( 9)
ドイツ証券 1( 1)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
SBI証券 22( 22)
フィリップ証券 8( 8)
松井証券 8( 8)
マネックス証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 6( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース