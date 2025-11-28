　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月28日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の12万9816枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　129816(　129816)
ソシエテジェネラル証券　　　 67394(　 67394)
SBI証券　　　　　　　 　　　 48429(　 21295)
サスケハナ・ホンコン　　　　 20688(　 20688)
松井証券　　　　　　　　　　 18266(　 18266)
楽天証券　　　　　　　　　　 29100(　 15360)
バークレイズ証券　　　　　　 14706(　 14706)
日産証券　　　　　　　　　　 11230(　 11230)
JPモルガン証券　　　　　　　　5567(　　5567)
三菱UFJeスマート　　　　　　　6858(　　4176)
ゴールドマン証券　　　　　　　3883(　　3791)
広田証券　　　　　　　　　　　3377(　　3377)
マネックス証券　　　　　　　　2771(　　2771)
モルガンMUFG証券　　　　　　　2703(　　2699)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　2162(　　2162)
ビーオブエー証券　　　　　　　1754(　　1754)
野村証券　　　　　　　　　　　1352(　　1334)
みずほ証券　　　　　　　　　　1154(　　1100)
UBS証券　　　　　　　 　　　　1044(　　1044)
フィリップ証券　　　　　　　　 864(　　 864)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　54(　　　 0)


◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　3166(　　3166)
ソシエテジェネラル証券　　　　2872(　　2872)
インタラクティブ証券　　　　　 220(　　 220)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 360(　　 188)
JPモルガン証券　　　　　　　　　93(　　　93)
フィリップ証券　　　　　　　　　89(　　　89)
楽天証券　　　　　　　　　　　 127(　　　83)
マネックス証券　　　　　　　　　64(　　　64)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　75(　　　63)
松井証券　　　　　　　　　　　　32(　　　32)
ゴールドマン証券　　　　　　　　22(　　　22)
バークレイズ証券　　　　　　　　10(　　　10)
日産証券　　　　　　　　　　　　 9(　　　 9)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)


◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　32(　　　32)
ソシエテジェネラル証券　　　　　24(　　　24)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　22(　　　22)
フィリップ証券　　　　　　　　　 8(　　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　　 8)
マネックス証券　　　　　　　　　 6(　　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　　 4)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 3(　　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース