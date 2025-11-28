　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月28日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5070枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　5070(　　5070)
ソシエテジェネラル証券　　　　4184(　　4084)
バークレイズ証券　　　　　　　1974(　　1974)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　1180(　　1180)
ゴールドマン証券　　　　　　　 954(　　 854)
ビーオブエー証券　　　　　　　 638(　　 638)
JPモルガン証券　　　　　　　　 554(　　 554)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 296(　　 296)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 262(　　 262)
日産証券　　　　　　　　　　　 125(　　 125)
野村証券　　　　　　　　　　　 175(　　　97)
シティグループ証券　　　　　　　92(　　　92)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　91(　　　91)
サスケハナ・ホンコン　　　　　　79(　　　79)
インタラクティブ証券　　　　　　39(　　　39)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　57(　　　33)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　24(　　　24)
広田証券　　　　　　　　　　　　14(　　　14)
山和証券　　　　　　　　　　　　14(　　　14)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　13(　　　13)


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
野村証券　　　　　　　　　　　　10(　　　10)
日産証券　　　　　　　　　　　　 6(　　　 6)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　　 6)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース