【あす29日（土）全国天気】

○ポイント

・北日本は朝まで吹雪く所も

・東日本や西日本は晴天

・関東は気温が下がる

あす29日（土）は、発達した低気圧が北海道の東へ離れていくでしょう。ただ北日本は午前中にかけて冬型が続き、朝までは吹雪く所もありそうですから、注意が必要です。東日本や西日本は風も収まり、おだやかに晴れる所が多いでしょう。北日本を中心に寒気が流れ込むため、関東以北では、28日より気温が下がりそうです。5℃以上下がる所もあり、28日は暖かかった関東でも、少しヒンヤリとした晴天になりそうです。一方、西日本は15℃以上まで上がる所が多いでしょう。全国的にみると、ほぼ平年並みの所が多い予想です。

あす29日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 −1℃（−8 平年並み）

青森 2℃（−4 平年並み）

仙台 5℃（−3 11月中旬）

新潟 6℃（−4 11月中旬）

東京都心 8℃（±0 11月中旬）

名古屋 6℃（−5 平年並み）

大阪 9℃（−3 平年並み）

広島 5℃（−7 12月上旬）

高知 6℃（−3 12月上旬）

福岡 6℃（−5 12月中旬）

あす29日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 5℃（−6 平年並み）

青森 8℃（−2 平年並み）

仙台 12℃（−3 平年並み）

新潟 11℃（−2 12月上旬）

東京都心 15℃（−5 平年並み）

名古屋 16℃（＋1 平年並み）

大阪 16℃（±0 平年並み）

広島 16℃（＋1 平年並み）

高知 17℃（−1 平年並み）

福岡 17℃（＋3 11月中旬）

【来週後半は強い寒気が南下も一過性】

週末は、北日本で雨や雪の降る所もありますが、東日本や西日本を中心に、晴れる所が多いでしょう。週明け、師走のスタートも、関東以西は小春日和となりそうです。ところが、3日（水）から4日（木）頃には、大陸から強い寒気が南下してくるでしょう。各地で大幅に気温が下がり、一気に寒くなりそうです。北陸はもちろん、西日本でも初雪の所が増えるかもしれません。日本海側では大雪となる可能性もあり、注意が必要です。ただ27日までの予想より寒気の南下は一過性の予想に変わり、来週末には、もう暖かくなりそうです。