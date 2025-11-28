プロ野球・ヤクルトの山田哲人選手が契約更改に臨み、現状維持の5億円(推定)プラス出来高でのサインとなりました。

今年を振り返り「今年だけじゃなく、ここ2、3年すごい悔しい思いをしているので、残念な結果」と語った山田選手。チームは2023年から2年連続で5位、さらに今季はリーグ最下位に沈むという結果となりました。山田選手個人としても、ケガへの悔しさを吐露し「1つの目標であったケガをしないっていうこと。すぐケガしましたし、前半はボールを飛ばそうとしすぎていた」と振り返りました。

それでも、8月あたりからは手応えも感じていたと言及。「何年ぶりかの感覚というか、良いときの、あの頃の感覚があったので。いいイメージも持ってますし、来年は自分の中ではすごく楽しみにしています」と語り、来季については「今まで以上に自分に集中したい」と口にしました。

来季からはチームの主砲・村上宗隆選手がMLBに挑戦。不在を「大きな穴」としながらも、「みんなで協力しながらやっていきたい」と意気込みました。

色紙には「優勝」という二文字を刻んだ山田選手。「新体制になって、色々また新しい環境だったり、状況だったり変わると思いますが。たくさん勝ちたい、そういう思いが一番強い」とチームの勝利への思いを明かしました。