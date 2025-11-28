　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月28日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2943枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　2943(　　2904)
ソシエテジェネラル証券　　　　1256(　　1230)
バークレイズ証券　　　　　　　 325(　　 325)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 445(　　 265)
JPモルガン証券　　　　　　　　 259(　　 252)
楽天証券　　　　　　　　　　　 287(　　 227)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 232(　　 224)
日産証券　　　　　　　　　　　 177(　　 177)
ゴールドマン証券　　　　　　　 180(　　 161)
みずほ証券　　　　　　　　　　 127(　　 127)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 137(　　 121)
松井証券　　　　　　　　　　　 117(　　 117)
フィリップ証券　　　　　　　　 112(　　 112)
サスケハナ・ホンコン　　　　　　90(　　　90)
野村証券　　　　　　　　　　　　75(　　　75)
シティグループ証券　　　　　　　70(　　　70)
マネックス証券　　　　　　　　　47(　　　47)
ビーオブエー証券　　　　　　　　46(　　　46)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　40(　　　39)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　36(　　　36)
大和証券　　　　　　　　　　　　 7(　　　 0)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　 7(　　　 0)


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　61(　　　61)
ソシエテジェネラル証券　　　　　42(　　　42)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　63(　　　41)
松井証券　　　　　　　　　　　　20(　　　20)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　19(　　　19)
楽天証券　　　　　　　　　　　　13(　　　13)
バークレイズ証券　　　　　　　　12(　　　12)
インタラクティブ証券　　　　　　10(　　　10)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 2(　　　 2)
光世証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　　 1)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

