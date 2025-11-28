　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月28日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9778枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　9778(　　9089)
ソシエテジェネラル証券　　　　4612(　　3983)
サスケハナ・ホンコン　　　　　2254(　　2254)
バークレイズ証券　　　　　　　1806(　　1390)
日産証券　　　　　　　　　　　 983(　　 983)
JPモルガン証券　　　　　　　　1816(　　 823)
モルガンMUFG証券　　　　　　　3272(　　 752)
ゴールドマン証券　　　　　　　2143(　　 643)
ビーオブエー証券　　　　　　　 755(　　 557)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 907(　　 535)
松井証券　　　　　　　　　　　 528(　　 528)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 849(　　 429)
野村証券　　　　　　　　　　　1430(　　 415)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 350(　　 350)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 374(　　 189)
楽天証券　　　　　　　　　　　 293(　　 187)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 149(　　 149)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 156(　　 148)
みずほ証券　　　　　　　　　　 312(　　 140)
マネックス証券　　　　　　　　 129(　　 129)
大和証券　　　　　　　　　　　 559(　　　 0)
シティグループ証券　　　　　　　67(　　　 0)
岡三証券　　　　　　　　　　　　59(　　　 0)
東海東京証券　　　　　　　　　　16(　　　 0)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　10(　　　 0)


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　1127(　　 177)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 698(　　　98)
松井証券　　　　　　　　　　　　45(　　　45)
JPモルガン証券　　　　　　　　 333(　　　33)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　46(　　　26)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 825(　　　25)
楽天証券　　　　　　　　　　　　26(　　　24)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　11(　　　11)
野村証券　　　　　　　　　　　　11(　　　11)
ゴールドマン証券　　　　　　　2905(　　　 5)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 4(　　　 4)
日産証券　　　　　　　　　　　　 4(　　　 4)
バークレイズ証券　　　　　　　 553(　　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　　 1)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 1(　　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 100(　　　 0)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース