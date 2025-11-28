「日経225先物」手口情報（28日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限9778枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月28日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9778枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9778( 9089)
ソシエテジェネラル証券 4612( 3983)
サスケハナ・ホンコン 2254( 2254)
バークレイズ証券 1806( 1390)
日産証券 983( 983)
JPモルガン証券 1816( 823)
モルガンMUFG証券 3272( 752)
ゴールドマン証券 2143( 643)
ビーオブエー証券 755( 557)
SBI証券 907( 535)
松井証券 528( 528)
BNPパリバ証券 849( 429)
野村証券 1430( 415)
ドイツ証券 350( 350)
UBS証券 374( 189)
楽天証券 293( 187)
SMBC日興証券 149( 149)
三菱UFJeスマート 156( 148)
みずほ証券 312( 140)
マネックス証券 129( 129)
大和証券 559( 0)
シティグループ証券 67( 0)
岡三証券 59( 0)
東海東京証券 16( 0)
三菱UFJ証券 10( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1127( 177)
ABNクリアリン証券 698( 98)
松井証券 45( 45)
JPモルガン証券 333( 33)
SBI証券 46( 26)
BNPパリバ証券 825( 25)
楽天証券 26( 24)
三菱UFJeスマート 11( 11)
野村証券 11( 11)
ゴールドマン証券 2905( 5)
ドイツ証券 4( 4)
日産証券 4( 4)
バークレイズ証券 553( 3)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース