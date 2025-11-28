【GUパーカ】を40・50代が着るなら！？→ 程よくキレイめ♡「シャレ見えコーデ」

カジュアルすぎる洋服は苦手……。そんなミドル世代がパーカをキレイめに着こなすなら、おしゃれスタッフさんのコーデを真似してみて。カジュアルな風合いのパーカも、合わせるアイテム次第で一気に大人ムードにシフトします。今回は【GU（ジーユー）】のパーカを使った、上品なスタイリングをご紹介。

モノトーンで統一して洗練された大人コーデに

【GU】「パフスウェットフルジップパーカ」\2,990（税込）

ミドル世代がパーカコーデを楽しむなら、ゆったりとしたネックラインのインナーで程よい肌見せをすると、グンと女性らしい雰囲気に。テーラードカラーのコートを合わせれば、スウェットのカジュアルさをキリッと引き締めてくれそうです。レオパ柄のシューズやアクセサリーで、華やかなアクセントを添えるのもシャレ見えのポイント。

深みイエローのパーカでこなれ感をプラス

【GU】「ヘビーウェイトスウェットパーカ」\990（税込・セール価格）

深みのあるイエローのパーカは、派手すぎず大人も上品に着こなしやすいカラー。ゆるっとしたサイズなので、細身のナロースカートを合わせればメリハリのあるコーデに。 足元にはボリュームソールのローファーを投入すれば、こなれ感もプラス。パーカ以外はブラックで統一すると、失敗がなさそうです。

writer：Emika.M