巨人は２８日、オコエ瑠偉外野手（２８）が自由契約になったと発表した。

巨人はオコエと来季以降の活躍の場について話し合いを重ねた結果、オコエも球団も、海外の野球リーグなど他球団でプレーできるチャンスを設けた方が本人にとって良いとの結論に達し、双方合意の上で１１月末に提出する全保留者選手名簿に掲載しないことにし、オコエを自由契約にした。球団としては今後もオコエがプロ野球選手としてさらに活躍できるよう可能な限りサポートするとした。

球団納会に出席した阿部監督は「本人と球団が話し合って、さっき本人とも連絡して『頑張って欲しい』と伝えさせて頂きました。（オコエからは）感謝の言葉ばかりでした」と話し、吉村執行役員ＣＢＯは「海外を含めて他チームで新たにチャレンジしたいということで『分かった』と。国際部としてもサポートするよと言った」と明かし、円満退団を強調した。

オコエは球団を通じて「シーズン終了後から球団と話し合い、最終的に海外野球含めた他チームへの挑戦ということを認めていただきました。３シーズン、ご声援いただいたファンの方や監督、コーチ、チームメート、球団スタッフの皆様には感謝の気持ちしかありません。今後、成長した姿を見せることができるようチャレンジしていきたいと思います」とコメントした。

オコエは１９９７年７月２１日、東京都東村山市出身。関東第一から１５年度ドラフト１位指名で楽天入団。１６年３月２５日・ソフトバンク戦で代走で１軍初出場を果たした。２１年１１月に左膝手術を受け、翌２２年はわずか６試合の出場に終わったが、そのオフに現役ドラフトで巨人に指名され移籍した。２４年は自己最多６８試合に出場。今季は６１試合に出場し打率・２４６、０本塁打、５打点だった。プロ通算は４０６試合出場、打率・２３０、１４本塁打、６８打点。