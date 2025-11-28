ÆüËÜÂåÉ½Àª¤ÎÂÐ·è¤â¡ª¡ÖBS12 SV¥êー¥°Ãæ·Ñ2025-26¡×11·î30Æü¡ÊÆü)¡ÖÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó vs. ¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¡×
¡¡Á´¹ñÌµÎÁÊüÁ÷¤ÎBS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⻑¡§¹ßäÙË®µÁ¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Î¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥êー¥°¡ÖÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°¡×¤ÎÇ®Àï¤ò¡ÖBS12 SV¥êー¥°Ãæ·Ñ2025-26¡×¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏÃË»Ò¤ÎÃíÌÜ¥«ー¥É¡¢À¾ÅÄÍ»ÖÍÊ¤¹¤ë¡ÖÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡×¤È¡Ö¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¡×Àï¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë¡£
¡¡º£²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë°ìÀï¤Ï¡¢¸½ºß8Ï¢¾¡Ãæ¤Î¼ó°ÌÂçºå£Â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂè2Àá°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥Ûー¥à¥²ー¥à¡£ºò¥·ー¥º¥óÂçºå£Â¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥»¥Ã¥¿ー¤Î±ÊÏª¸µµ©ÍÊ¤¹¤ë5°Ì¤Î¹ÅçTH¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂçºå£Â¤Ë¤ÏÀ¾ÅÄÍ»Ö¤ä»³ËÜÃÒÂç¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬Ê£¿ôºßÀÒ¡£¹ÅçTH¤Ë¤â¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤ÎÀ¾ËÜ·½¸ã¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀï¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î14»þ5Ê¬¤Ë³«»Ï¡£BS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ï14»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
1¡¥¡ÖBS12 SV¥êー¥°Ãæ·Ñ2025-26¡×ÈÖÁÈ³µÍ×
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥êー¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢24Ç¯10·î¤Ë¿·Àß¤·¤¿¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Î¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥êー¥°¡ÖÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°¡×¡£BS12¤Ç¤Ï¡¢2025-26ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°¤ÎÇ®Àï¤òÀ¸Ãæ·Ñ¡ªÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎºÂ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·ãÆ®¡ª
¢£ÈÖÁÈHP¡§https://www.twellv.co.jp/program/sports/sv-league/
2¡¥Ãæ·Ñ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¢£11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë14:00ÊüÁ÷³«»Ï¡ÊºÇÂç±äÄ¹16:58¤Þ¤Ç¡Ë
Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó vs. ¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º
¢£12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë13:00ÊüÁ÷³«»Ï¡ÊºÇÂç±äÄ¹15:58¤Þ¤Ç¡Ë
¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå vs. Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó
¢£1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë14:00ÊüÁ÷³«»Ï¡ÊºÇÂç±äÄ¹16:58¤Þ¤Ç¡Ë
Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó vs. ¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»
¢£3·î¡¡1»î¹çÊüÁ÷Í½Äê
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£