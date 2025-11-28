【EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION】 会期：2026年2月21日～2月23日 会場：横浜アリーナ

アニメ「エヴァンゲリオン」のTV放送30周年を記念して開催されるフェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」について、“エヴァフェス記念イラスト”が初公開された。

今回公開された“エヴァフェス記念イラスト”は、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」では作画監督をつとめた井関修一氏の新規描き下ろし。5人のパイロット「碇シンジ」、「綾波レイ」、「式波・アスカ・ラングレー」、「真希波・マリ・イラストリアス」、「渚カヲル」がフェスTシャツを身に纏った姿が描かれている。それぞれの個性に合わせたカラーリングやコーディネート、着こなしもポイント。

なお、キャラクターが着用しているフェスTシャツは会場物販エリアならびに同時通販ページから購入可能となる予定。本イラストを使用したフェス公式グッズも準備中で、今後公開されていくという。

また、11月29日10時より本フェスチケットの一般発売が開始される。チケット詳細については「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」公式サイトで確認できる。

「EVA EXTRA 30」（展示周遊エリア）概要

「EVA EXTRA 30」（展示周遊エリア）に入場するためには、該当日の「EVA EXTRA 30 Ticket」または「ALL AREA Pass」が必要。

セントラルタワー

EVA EXTRA 30の中心に位置し、本イベントでしか体験できない空間概念を創出。「エヴァンゲリオン」シリーズが築いてきた30年の歴史を、制作の裏側も含めた多層的な要素を通じて追体験できる。

バーチャルカメラスタジオ

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」で初号機 VS 第13号機の戦闘シーン制作に採用された仮想カメラシステムを、来場者が実際に触りながら体験できるよう再構成したコンテンツ。

アニバーサリーパーク

1995年に始まった「新世紀エヴァンゲリオン」を、同世代に登場したブラウン管TVで上映。30年にわたるシリーズの歩みを、その時代の質感とともに体感することができる。

サインウォール

庵野秀明氏が命名したイベントタイトルのロゴを象徴的にあしらったサインウォール。来場者は記念として、ここに自由にメッセージやサインを残すことができる。

MATERIAL of EVA

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」の原画や、「新世紀エヴァンゲリオン」のセル画など、時代を超えて集められた貴重な制作資料を展示。実際の制作現場で使われた資料に触れることで、その臨場感を間近に感じられるエリア。

ラウンジ

「エヴァンゲリオン」シリーズに携わる人々によるクロストークや、ここでしか見られない映像オンエア企画など、多彩なイベントを楽しめるスペース。

その他

「エヴァ」とコラボした協賛企業によるスペシャルコンテンツも用意される。

「STAGE AREA」概要

「STAGE AREA」に入場するためには、該当日の「STAGE AREA Ticket」または「ALL AREA Pass」が必要。

※チケットはフェス形式となり1日通し券での発売となります。

Day1 Stage Program

（1）「OPENING of 30th ANNIVERSARY DAY1」

ボイスキャスト登壇予定 ※出演者は後日発表予定

（2）「【DAY1 UNION PART】（詳細後日発表予定）」

RADIO EVA / EVANGELION:95 による初のランウェイ・ショー「EVANGELION FASHION'S CARNIVAL」の開催を予定

（3）「BACK TO NEON GENESIS プレ ver. （仮）」

映像と共に楽しめるコンサート

（4）「特別映像（仮）」

Day2 Stage Program

（1）「OPENING of 30th ANNIVERSARY DAY2」

（2）「【DAY2 UNION PART】（詳細後日発表予定）」

（3）「EVANGELION FLASHBACK（仮）」高橋洋子 SPECIAL LIVE

（4）「特別映像（仮）」

Day3 Stage Program

（1）「【DAY3 UNION PART】（詳細後日発表予定）」

（2）「EVANGELION WIND SYMPHONY 2026 エヴァフェス ver. （仮）」

（3）「歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン」

（4）「特別映像（仮）」＆ 「Final Program(仮)」

※「特別映像（仮）」は各日のステージエリアにて上映を予定

※「STAGE AREA」Program詳細は順次発表になります

