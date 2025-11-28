上白石萌音の「メンズノンノ」グルメ連載がフォトエッセイ集として書籍化！ 26年5.26発売決定
俳優・歌手の上白石萌音による雑誌「MEN’S NON‐NO（メンズノンノ）」（集英社）のグルメ連載『Bite！ The World 上白石萌音と世界をガブリ！』が、グルメガイド兼フォトエッセイとして書籍化され、2026年5月26日に発売されることが決定。上白石からコメントが到着した。
「メンズノンノ」にて2023年1・2月合併号〜2025年10月号の2年半以上にわたって連載された『Bite！ The World 上白石萌音と世界をガブリ！』。世界各地域にルーツのある名物＆郷土料理を「食べて、食べて、食べまくる」というこの連載がついに書籍化（電子版も同時刊行）。延べ28もの国と地域におよぶ全27回を再編集したスペシャルなフォトエッセイ集として発売される。
俳優活動に加えて、音楽活動、エッセイの執筆、ナレーション…と、さまざまな分野で多彩な才能を見せる彼女の、本書でしか見られない魅力あふれる大ボリュームの一冊となっている。
イタリアンに中華、フレンチ、韓国料理など日本人になじみ深い定番ごはんはもちろん、メキシコで暮らしたことがある上白石自身と縁の深いメキシカン「タコス」、長年憧れていたというフィンランドの「カレリアパイ＆シナモンロール」、旅番組を観て以来気になっている国・ブータンの「シーカムバ＆モモ（蒸し餃子）」、何度か訪れたいと計画していたというギリシャの伝統料理「ムサカ」など、28ヵ国＆地域に及ぶ多彩なグルメを紹介。なかには、オーストラリアのワニ肉の串焼きなど、ちょっぴりワイルドなメニューも。
大の読書好きで知られ、自身でも2021年に初のエッセイ集『いろいろ』（NHK出版刊）を上梓するなど、執筆活動においても注目を集める上白石。本連載でもその類まれなる才能が如何なく発揮。「言い知れぬ味」（エジプト料理回）、「肉は見かけによらぬもの」（ドイツ料理回）、「憧れのラーゴム」（スウェーデン料理回）、「ネガポジの灯火」（タイ料理回）…と、タイトルだけで魔法のようにぐっと心がつかまれる、本人によるたおやかな名文の数々。彼女にしか紡げない、温かくも奇妙な味わいに満ちたエッセイを全編収録するほか、書籍化にあたってエッセイを加筆する。
また、ファッション誌である「メンズノンノ」だからこその美麗なビジュアルも見どころの一つ。上白石の飾らない素朴な魅力を余すことなく切り取ったショットが満載であるのはもちろんですが、各回でガラリと変化する“衣装＆ヘア”姿も。それぞれの国・地域の伝統衣装のエッセンスを取り入れた、ファッショナブルで意趣あふれるスタイルを楽しむことができる。
本著で「グルメガイド」「エッセイ集」「ビジュアルブック」…と多彩な楽しみ方ができる、まさに「おいしすぎる」スペシャルなフォトエッセイ集に仕上がっている。本書を通じて、まるで彼女と一緒に世界を巡り、極上のフルコースを味わったような気持ちになれるだろう。
上白石は「長い間お世話になった連載が一冊の本にまとまることになりました！ 美味しくて楽しくて発見に満ちていて、毎回の撮影はご褒美のようなものでした。そして学びや自分と向き合ってエッセイを書く時間もとても大切でした。この本が、多彩な食や文化への案内状になりましたら嬉しいです！」とコメントを寄せた。
『Bite！ The World 上白石萌音と世界をガブリ！』（未定）は、集英社より2026年5月26日発売。定価2420円（税込）。
