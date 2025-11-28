クリス・プラット、感謝祭に珍しく子どもたちとのショット公開 義父はアーノルド・シュワルツェネッガー
映画「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」シリーズなどで知られるクリス・プラットが、感謝祭に際してインスタグラムを更新し、家族写真を公開。元妻アンナ・ファリスとの間に生まれた長男ジャックを含む、4人の子どもたちの姿を珍しくシェアした。
【写真】元妻アンナ・ファリスとの子どもも クリス・プラット、子どもたちと写る家族ショットを公開
現地時間11月27日の投稿で、クリスは「感謝」と綴り、妻キャサリンと5歳の娘ライラ、3歳の娘エロイーズ、1歳になったばかりの末っ子フォード、そして13歳のジャックとともに、笑顔でポーズを取る家族写真を公開した。キャサリンとの間にライラをもうけて以来、なるべく普通の生活を送らせるため子どもたちをスポットライトから遠ざけているクリスは、ここでも子供たちの顔をハートのスタンプでカバー。しかし、クリスとキャサリンは楽しそうな表情を浮かべており、エロイーズの気ままなポーズからも、一家のハッピーな様子が伝わってくる。
クリスは合わせて、正装した夫妻の2ショットや、ソファーで寛ぐ妻と娘たちの写真、フォードを抱きしめる自身の姿、クリスの母親キャシーと姉アンジー、兄カリー、ジャックと写る家族写真などをシェア。
ファンからは、「感謝祭おめでとうございます」「子どもの顔を覆うなんて、とても素晴らしい父親」「美しいご家族で素敵です。素晴らしいお手本として見習っています。神のご加護を」などとコメントが寄せられている。
なお、2014年に、アーノルド・シュワルツェネッガーと元妻マリア・シュライバーの娘キャサリンと結婚したクリスは、義父であるアーノルドや、義弟のパトリックとも仲が良い。今年9月に、パトリックが長年の恋人でモデルのアビー・チャンピオンと挙式した際も、キャサリンとお祝いに駆け付けたほか、過去にはアーノルドとパトリック、そしてキャサリンのもう1人の弟クリストファーとクリスマスのおそろいコーデを披露したこともある。
引用：「クリス・プラット」インスタグラム（＠prattprattpratt）
