¡Ø³Ø½¬¥Þ¥ó¥¬¡¦Íý²Ê¡¡¥¦¥µ¥¦¥µ¡ª¡¡À¸¤­¤â¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ù

¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¡Ø³Ø½¬¥Þ¥ó¥¬¡¦Íý²Ê¡¡¥¦¥µ¥¦¥µ¡ª¡¡À¸¤­¤â¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ù¡Ê¤Þ¤­¤¤¤ï»³¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤¿¡£¥Ó¥Ö¥ê¥ª¥·¥ê¥¦¥¹¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¾®³ØÀ¸¸þ¤±³Ø½¬Ì¡²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤¬´©¹Ô¤¹¤ë¡ÖÆ°¤¯¿Þ´ÕMOVE¡×¤ÎÎß·×¤Ï600ËüÉô¤òÆÍÇË¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö¿Þ´Õ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥¬¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ä¶ËÜ³Ê¡Ä¤À¤±¤É¡¢¥¦¥ó¥Á¤â¥ª¥Ê¥é¤â¤¢¤ê¡ª¡¡»Ò¤É¤â¤¬Çú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éÍý²Ê¡¦À¸¤­¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÆ°¤¯¿Þ´ÕMOVE¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ø½¬Ì¡²è¡Ø¥¦¥µ¥¦¥µ¡ª¡Ù¤Ï¡¢ÃÏµå¿¯Î¬¤Î¤¿¤á¤Ë·î¤Î¥¦¥é¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿±§Ãè¿Í¡¦¥¦¥µ¥¦¥µ¤¬¡¢¤¢¤¤¤Æ¤Î»Ñ¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ëÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÃÏµå¿¯Î¬¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¿¬¤Î·ê¤òÓÌ¤®¹ç¤Ã¤Æ¥Ð¥È¥ë¤¹¤ëÀ¸¤­¤â¤Î¤ä¡¢Â¾¿Í¤ÎÊµ¤ÇÁã¤ò²¹¤á¤ëÄ»¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤Î¥¯¥»¥â¥Î¤¿¤Á¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ä¤âÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£