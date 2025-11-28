米沢市の第三セクターでスキー場を運営する「天元台」で100万円余りが使途不明となっている問題をめぐり、会社は28日、臨時の株主総会と取締役会を開き、今後、警察に被害届を提出する方針を決めました。



この問題は、米沢市が筆頭株主を務める第三セクターで「天元台高原スキー場」を運営する「天元台」で金庫で保管していた金額が帳簿上の金額より100万円あまり少なく、使途不明となっているものです。天元台によりますと、発覚前は経験が浅い社員1人が会計業務を担当していて、本来は毎日行う伝票管理の作業を後日まとめて行うずさんな処理が常態化していました。発覚後、天元台は伝票の確認や担当者への聞き取りを行いましたが、現金が不足した原因や金の行方は分かっていません。

こうした中、天元台は28日、臨時の株主総会と取締役会を非公開で開き、窃盗被害の可能性もあることから、今後、警察に被害届を提出する方針を決めたということです。





近藤洋介米沢市長「時間が経っているので警察側も被害届を出されても当惑する部分があるようだ。きっちり何が必要か事務的に調べている」また、当時の社長が引責辞任したことを受け、新社長に元市職員の山口隆さんが選ばれました。天元台 山口 隆 新社長「市長からも被害届を出す方向で検討しなければならないだろうと話があったのでその方向に沿ってどのような手はずでいいか 整理しながら被害届を出す方向で検討していきたい」天元台は今後、市の協力のもと会計上の手続きなどが適正だったか改めて調査した上で、なるべく早い段階で被害届を提出したいとしています。また現在、会計処理は前の担当者に代わり管理職が担当していて、2人以上で管理できるよう人員確保に取り組んでいるということです。