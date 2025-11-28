横浜ＦＭが３０日、ホーム最終戦でＣ大阪戦（日産スタジアム）と対戦する。

既に残留を決めた中で迎える一戦だが、２週間前からチケットの売れ行きが好調で、クラブも２４日から６日間連続で試合告知の一環として、「目指せ来場者５万人 ＃ＡＬＬＦＯＲＴＲＩＣＯＬＯＲＥプロジェクト」を実施。２５日の時点で発券枚数は４万２９８枚で、来場見通しは今季最多の川崎戦の４万１２２１人を大きく上回る、４万７０００人となっている。

５万人を超えれば、公式戦では２４年５月のＡＣＬ決勝第１戦・アルアイン戦の５万３７０４人以来、リーグ戦では優勝を決めた１９年の最終戦・ＦＣ東京戦で記録したＪリーグ最多記録の６万３８５４人以来の大台到達となる。

さらに現時点で主催試合の総入場者数は４６万２３１４人で、現行の１９試合では最多だった昨季の４７万２０１０人の更新は確実。２６試合で記録した１９９５年の４７万６４６３人のクラブ記録更新と初の５０万人突破も視界に捉える。

ホーム最終戦では「２０２５ ＴＨＡＮＫＳステッカー」を来場者全員にプレゼント。試合後には「２０２５ ＴＨＡＮＫＳ ＣＥＲＥＭＯＮＹ」を開催し、ファン・サポーターに向けて大島監督・喜田主将があいさつを行う予定となっている。

一時は最下位に低迷し、残留争いを戦うなど苦しいシーズンとなったが、多くの後押しを受け続けたことも、残留を勝ち取った大きな要因。最後に勝利でファン・サポーターへ恩返しする。