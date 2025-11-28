バスケットボール男子日本代表の富樫勇樹が、自身で作成した「自己分析チャート」を公開。数々の修羅場をくぐってきた経験を持つ32歳の名ポイントガードが、最高評価をつけた「メンタル」の強さの秘訣と、意外な「ダンディさ」へのこだわりについて語った。

【映像】富樫勇樹、“似顔絵”に笑顔でツッコミ

FIBAワールドカップ2027 アジア地区予選Window1のチャイニーズ・タイペイ戦（11月28日がホーム、12月1日がアウェー）に向けて調整を続けた日本代表。バスケ経験者の櫻坂46・大園玲さんがインタビューを務めたABEMAの独占取材で富樫は、6項目を5段階で自己評価したチャートを披露した。

最高点の「5点」を付けたのが「メンタル」。その強さの秘訣について尋ねられると、「どういう状況でも、色んな勝敗とかではありますけど、それで気持ちが折れることはない」と断言した。さらに、「常に同じ気持ちを持ってね、試合できてはいる」と、ベテランらしい揺るがない精神性を明かした。

一方で、代名詞のパス／アシストや得点力が4点だった理由については、さらなる成長意欲からきているとし、「5いけるように頑張ります」と向上心を見せた。

大園さんは「特徴は涙袋です！」と笑顔

最高点のメンタルとは対照的に、目を引いたのが「可愛さ」の項目だ。「4点」をつけた冨樫は、「可愛さよりやっぱダンディさがあると思っているので、ちょっと1を引いておきました」と説明。32歳になった今は「可愛さ」よりも「ダンディさ」を目指しているという。

ちなみに、絵が得意な大園さんは今回、数人の似顔絵を作成して取材へ。その似顔絵を見せられた富樫は、「似てる！チームの誰が見ても僕だって分かる」とビックリ顔。「僕、自分がどのパーツが特徴的なのか分かってないんですけど髪以外は」と反応すると、大園さんは「特徴は涙袋です！」と笑顔で返した。

この似顔絵の点数は「94点」。満点に至らなかった理由について尋ねられた富樫は、「もうちょっとダンディじゃないかな。僕はそう思ってるんですけど。ちょっとキュートすぎるかな」と笑う。これには大園さんも「次はもうちょっとダンディに書きますね」と意気込んだ。

インタビューの最後に富樫は、チャイニーズ・タイペイ戦との2連戦について「ワールドカップに繋がって、オリンピックにも繋がる本当に第一歩になる」と改めてその重要性を説き、「この2戦は本当に勝たなきゃいけないので、頑張りたい」と決意を込めた。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）

