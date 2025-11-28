北川景子、5歳長女＆1歳長男との賑やかな日常明かす「下も喋るようになってきて…」

11月28日放送の日本テレビ系『ZIP！』に、北川景子がVTR出演。現在1歳10ヶ月だという息子の成長について明かした。

番組VTRでは、同日公開の映画『ナイトフラワー』で共演する北川とSnow Man・佐久間大介が、さまざまな2択の質問に答えていく“究極クエスチョン”という企画が行われた。

この中で、これからの人生の過ごし方として、“仕事仲間とワイワイ過ごせるが、私生活は孤独”か“私生活はワイワイ過ごせるが、仕事現場では孤独”のどちらを選ぶかという質問に対し、北川は後者を選択。

その理由については、「子供も今2人いて、下も喋るようになってきて、もうワイワイワイワイ」「下は今1歳10ヶ月ぐらいになるんですけど、なんか歌を歌ったり」と第2子である長男に言及した。

続けて、「昨日は『さかなさかなさかな〜』『さかなを食べると頭がよくなる！』とか言いながら、ずっと」と振り返り、佐久間は、「1歳で！？すごい」「かわいい！」と声をあげた。

さらに北川は、「で、お姉ちゃんが『はい！はい！』って」と、5歳の長女が長男の歌に合いの手を入れていたと明かし、笑いを誘っていた。