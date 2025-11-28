来週は12月です。街ではクリスマスソングも聞こえてきました。



秋田市では、木の実やスパイスを取り入れたクリスマス飾りの展示販売会が始まり、訪れた人が一足早いクリスマスムードを楽しんでいました。



秋田市のアトリオンで28日に始まった「クリスマスマーケット展」です。



リースやオーナメントなど、クリスマスを彩る手作りの作品、約400点が展示販売されています。





関向良子アナウンサー「こちらのスペース、いろんなクリスマス飾りがあるんですが実はどれも、優しい、いい香りがするんです！」クリスマスの本場、ヨーロッパのオーストリアで生まれた工芸品「ゲビンデ」です。シナモン、クローブ、八角などのスパイスやブナやユーカリなどの実を飾り付けています。20年経っても、スパイスのやわらかな香りが漂うのが魅力です。冬を彩るクリスマス飾りの数々。会場には体験コーナーも設けられ、訪れた人はクラフト作家の手ほどきを受けながら、自分だけの「ゲビンデ」づくりを楽しんでいました。参加者「作ってるときに、スパイスの香りで癒される感じですごく幸せな気持ちになります」「作っても楽しいし、おうちに置いててもずっと香ってるのがいいところだと思って」クラフト作家 高橋しのぶさん「日本にはない（外国産の）スパイスや木の実などを使って、自然の香りを楽しみながら見ていただければいいかなと思います」スパイスが香るクリスマスマーケット展は、秋田市のアトリオンで30日日曜日まで開かれています。