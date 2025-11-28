加藤あい、バスタブでスラリと伸びた美脚を披露 「撃ち抜かれる美しさ」「透明感やば」ファン絶賛
俳優の加藤あい（42）が28日、自身のインスタグラムを更新し、Web LEONの連載企画「美しい人」vol.02が公開されたことを報告した。
【写真】「透明感がハンパない！」バスタブで美脚を披露する加藤あい
加藤は「Web LEON 連載『美しい人』vol.02配信されています。是非ご覧ください」と告知。投稿された写真では、白いオーバーサイズシャツを軽やかにまとい、バスタブからスラリと伸びた美脚を披露している。
洗練された雰囲気やスタイルの良さが際立つビジュアルとなっておりファンからは「撃ち抜かれる美しさ最高キュート癒されます 透明感やば」「健康美です」「綺麗すぎます」などの絶賛コメントが寄せられている。
