◆ＡＣＬ２▽グループリーグ第５節 Ｇ大阪５―０東方（２７日・旺角スタジアム）

【関西サッカー担当・森口登生】Ｊ１のＧ大阪が東方を下し、Ｆ組首位の座をしっかりと固めた。５発快勝。ダニエル・ポヤトス監督の今季限りでの退任も発表されるなど、来季に向けた動きもある中、高卒ルーキーのＦＷ名和田我空についにプロ初得点が生まれた。

自身にとっても、周りにとっても待望の瞬間が訪れたのは、４点リードの後半３０分だった。ＤＦ三浦弦太からの浮かせたパスを、ペナルティーエリア内でピタリとトラップ。細かいタッチで「らしく」相手ＤＦを交わすと、豪快に右足を振り抜きゴール右隅にたたき込んだ。

今季、神村学園（鹿児島）からプロ入りを果たした。高校時代の成績は、全国高校選手権は１年時４強、２年時８強。３年夏の総体では準優勝し、自身は９得点で大会得点王と優秀選手賞を獲得。２２年にＵ―１６で世代別日本代表に初選出されると、翌年にはＵ―１７代表として「Ｕ―１７アジア杯」でＭＶＰと得点王に輝き、優勝に貢献した。文字通り、世代屈指であり、超高校級。大きな期待を背負い、Ｇ大阪に加入した。

２月１４日のＣ大阪戦（パナスタ）、「大阪ダービー」でのシーズン開幕戦でプロデビュー。これ以上ない舞台でプロとして初めてピッチに立ち、果敢にゴールに迫った。得点への意識の高さはプレーの随所で見せたが、結果にはつながらず。その後は３月１６日の横浜ＦＭ戦（日産ス）を最後にリーグ戦での出番はなく、出場はルヴァン杯の２試合にとどまった。

５月２３日。取材させてもらっていると「龍之介の代表入り、見ましたか？」と名和田から問いかけられた。６月の２０２６年Ｗ杯アジア最終予選２試合に向け、その日発表されたＡ代表に、岡山のＭＦ佐藤龍之介が初選出されていた。世代別代表でも、ともにプレーしてきた２００６年生まれの同い年。取材の直前に発表されており、確認したことを伝えると「久しぶりにこんな刺激というか。自分たちの世代もそろそろ来ているなと感じる。狙わないといけないところですし、さっき『頑張れよ』と連絡は取ったんですけど…やっぱり悔しかったですね」。負けん気の強さがにじむ表情だった。

その後もリーグ戦での出場はなく「ここまで試合に出られなかったのはサッカー人生で初めて」だったという。日々悔しさ募らせた一方「落ち込んでいるとか、そういう訳ではないです」と現状を受け止め、鍛錬を積んだ。常に「ゴール前での質」と、「もらったチャンスで目に見える結果を残す」ことを自分に求めてきた。

公式戦の翌日、試合に出られなかった選手で行う練習が一番激しいと話す。もちろん、全員が次戦でのチャンスを少しでもつかむため。「高校の時だったら出られなかった時に『なんでだよ』って人に矢印を向けることが多かったと思う。でもそういう選手はなかなかいない。自分もまだまだ足りないと思い知らされる部分がある。メンタリティーだったりは、試合に出ていない時だからこそ強くなっているというか、向き合い方が変わっていると思う」。ＭＦ倉田秋、ＧＫ東口順昭らベテランをはじめ、先輩の背中を見て学ぶことも多々あった。ＦＷ南野遥海らと、筋トレや全体練習後の居残り練習は日課。体の厚みは、見る度に増していった。

「やり続けるしかない」と積んできた日々が、まず１つ実を結んだ。東方戦ではプロ初となる公式戦フル出場で、何度も、何度もゴール前に入り続け、同初得点。誰もが認める能力はもちろん、姿勢にも磨きがかかる１９歳だ。やはり、期待を抱かずにはいられない。