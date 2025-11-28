ホンダ「“新”原付二種スクーター」登場！ 1リッターで59km走行可能！ 豊富なカラーも魅力な「スクーピー」26年モデルをインドネシアで発表

車両95kg切のファッショナブルスクーター

ホンダのインドネシアにおける二輪車生産・販売の合弁会社であるPT Astra Honda Motorは、軽量でポップな原付二種スクーター「Scoopy（スクーピー）」の新型モデルをインドネシアで発表しています。

このスクーピーには、排気量109.5ccの新世代eSPエンジンが搭載されています。

ホンダ「スクーピー」2026年モデル（スマートキーモデル）

eSPとはenhanced（強化された、価値を高める）、Smart（洗練された、精密で高感度な）、Power（動力、エンジン）の略で、最高出力9PS／7500rpm、最大トルク9.2Nm／6000rpmの性能を発揮します。燃費性能も優れており、59km／Lを実現したスクーターモデルです。

車体は強度や耐久性の向上が図られつつ、軽量に仕上げられている点が特徴です。車両重量は94kgで、スマートキーモデルはさらに軽い93kgとなっています。

装備面では、視認性に優れたLEDヘッドライトや、4Lの容量を持つフロントポケット、USB C電源が採用されています。さらに、シート下の収納スペースに加え、ファンクショナルフック（コンビニフック）も備わっており、利便性が高められています。

カラーバリエーションは仕様によって異なり、スマートキーを備えたモデルには「プレスティージブラック」「プレスティージレッド」「プレスティージホワイト」「スタイリッシュグレー」「スタイリッシュグリーン」「スタイリッシュベージュ」の6色が用意されています。物理キーのモデルでは「ファッションレッド」「ファッションブラック」「ファッションミント」「ファッションクリーム」の4色展開で、現地価格は2287万6000ルピア（日本円で約21万円）となっています。