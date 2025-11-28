TBS NEWS DIG Powered by JNN

大麻成分を含む液体を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで逮捕された元力士の男性（42）について、東京地検は27日付で不起訴処分としました。

東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。