大麻リキッドを所持した疑いで逮捕された元力士の男性を不起訴 東京地検
2025年11月28日 17時53分 TBS NEWS DIG

大麻成分を含む液体を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで逮捕された元力士の男性（42）について、東京地検は27日付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。