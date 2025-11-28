生けるレジェンドは注目の一戦をどう見たのか。

日本初のボクシング５階級制覇を目指してバンタム級へ転向したＷＢＡ同級９位・井岡一翔（３６＝志成）が１２月３１日に東京・大田区総合体育館でベネズエラ同級王者マイケル・オルドスゴイッティ（２４＝ベネズエラ）とＷＢＡ同級挑戦者決定戦を行うことが２８日、発表された。都内で開かれた会見で、井岡は井上拓真（大橋）が那須川天心（帝拳）を破ってＷＢＣ同級王座を獲得した一戦を振り返り、拓真との対戦を希望した。

５月にフェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）とのＷＢＡスーパーフライ級王座奪回戦で連敗した井岡。復活をかける一戦へ「いい内容で勝ってタイトルマッチにつなげたい」と意気込んだ。日本人の有力選手がひしめく同級には拓真と、ＷＢＡ王者で１２月１７日に同暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）と王座統一戦を行う堤聖也（角海老宝石）の世界王者がいる。井岡はその３人の中で戦いたい相手を問われると「誰と一番やりたいと言えば拓真選手。評価的にも一番高いんじゃないですか。盛り上がるって考えても一番」と希望した。

そして、２４日の拓真―那須川戦についても言及。序盤は那須川が距離を支配したが、圧力を強めて前に出る戦法に変えた拓真が逆転判定勝ちを収めており、「経験と状況判断能力、セコンドの指示」と拓真とチームの総合力を評価した。

スピードとリーチ差を生かし切れずに中盤以降は接近戦で苦戦した那須川に対しては「見栄えが悪くて、うまく対応できなかった」などと指摘。「戦い方を変えてもよかった。僕はもっと後ろで作ってもよかったと思う」との考えを示した。

また、堤がドネアに勝利するとも予想。ドネアは衝撃的なＫＯを量産してきた元５階級制覇王者だが４３歳の高齢であり、「瞬発的なパワーが衰えると、自分のボクシングができなくなると思う。ああいうタイプの選手は。年齢とともに脅威でなくなると、相手は戦いやすい、つぶしやすい。そうは言っても積み重ねてきたキャリアもあるし、状況判断もすごい。難しい戦いになると思いますけど、競る展開になったら堤選手が勝つんじゃないか」とイメージした。

井岡にとっては目の前の戦いに勝つことが最重要。偉業へ王手をかけることはできるか。