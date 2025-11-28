¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¡¡Á°ÅÄ·òÂÀ¤Î³ÚÅ·Æþ¤ê¤ò½ËÊ¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢³ÚÅ·¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï¡ÖÈ¯É½¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤Ï¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£ËÍ¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¡ÊÁ°ÅÄ¤¬¡Ë¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¡¢£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ°ÅÄ¤ÎÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ò½ËÊ¡¡£
¡¡º£¸å¡¢¸òÎ®Àï¤Ê¤É¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÁ°ÅÄ¤È¤ÎàÌ´¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¸ø¼°Àï¤ÇÅê¤²¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Åê¤²¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤ÎµåÃÄÇ¼²ñ¥´¥ë¥Õ¤¬¿ÀÆàÀî¡¦Âç°ëÄ®¤Î¥ì¥¤¥¯¥¦¥Ã¥É¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÅÄÃæ¾¤Ï½é»²²Ã¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¿Í¿ô¤¬¤³¤ó¤ÊÂ¿¤¤¥³¥ó¥Ú¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¿§¡¹¥ß¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âÁ´Á³¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¹¥³¥¢¡Ë£¸£´¤Ï¤¤¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£